غريب ابادي: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ايران يفتقر لأي مصداقية قانونية

تصريح "غريب ابادي" هذا، جاء خلال تراسه اليوم الاثنين وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف موضحا، ان التقرير الاخير للجنة تقصي الحقائق حول ايران، اُعدّ تحت تاثير الضغوط والتبادلات السياسية بين عدد من الدول الغربية؛ لافتا بان الدور الرئيسي في هذه العملية يعود الى المانيا، ذات الدولة التي كانت قد زودت نظام صدام (البائد) بأسلحة الدمار الشامل الكيمياوية، وما ترتب على استخدامها من استشهاد ما يزيد عن 13 الف مواطن ايراني، واصابة اكثر من مائة الف آخرين.



وتابع مساعد رئيس القضاء الايراني: ان الانظمة مثل امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا ...التي تدعي صون حقوق الانسان، في الوقت الذي اتخذت موقفا حيال وفاة مواطنة ايرانية ولجأت الى الية سياسية تحت ما يسمى بلجنة تقضي الحقائق، لتدعي بانها تدافع عن النساء والاطفال الايرانيين، فهي تعمد الى فرض وتنفيذ انواع الحظر الظالم وغير القانوني واحادي الجانب (على ايران)، منتهكة بشكل جاد حقوق عشرات الملايين من ابناء الشعب الايراني، كما اتخذت جانب الصمت واظهرت عجزها في اتخاذ اي اجراء قبال المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق ما يزيد عن 103 الف انسان بريئ وهدم شامل لمئات الاف الابنية في قطاع غزة.