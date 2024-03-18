اللواء باقري: الشعب الفلسطيني الأعزل حقق ملحمة عظيمة في غزة

وجرى خلال هذا اللقاء بحث وتيرة التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة الحرب في غزة، وكذلك عملية العلاقات والتعاون العسكري الثنائي، وأدان الجانبان استمرار الجرائم الصهيونية وصمت بعض الحكومات حيال ذلك، واعتبرا اعتداءات هذا الكيان على شعب فلسطين المظلوم والغارات الجوية على لبنان وسوريا علامة على الفشل في تحقيق الأهداف غير المشروعة وإسقاطها



وشددا على ضرورة التشاور المستمر بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات.

وأشار اللواء باقري إلى أن الشعب الفلسطيني المظلوم الأعزل حقق ملحمة عظيمة في غزة خلال شهر أكتوبر، مؤكدا الحاجة الملحة والماسة لمزيدٍ من تبادل الآراء والزيارات بين البلدين.



وأضاف: إن مقاومة شعب غزة تحت أشد هجمات الكيان الصهيوني لما يقرب من ستة أشهر، تدل على مستوى القوة والقدرة العالية للمقاومة، مؤكداً أن "جرائم هذا الكيان ضد الإنسانية أدت إلى إهدار كرامة واعتبار داعميه.



كما أن التقدم الذي أحرزته علاقات التعاون العسكرية بين البلدين كانت من بين القضايا الأخرى التي تم تناولها بالتفصيل في هذا الاجتماع، حيث أعرب الجانبان عن رضاهما وارتياحهما لهذا التقدم.



بدوره قال وزير الدفاع السوري، لقد حدث العام الماضي تطورات كبيرة في العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين، وقد أنجزنا العديد من الأمور من خلال التعاون والتفاهم المتبادل، ونأمل أن يكون لدينا المزيد من التقدم في جميع الأمور هذا العام أيضًا.



وأضاف، بعد عملية طوفان الأقصى، تغير العالم، وأصبح من الضروري زيادة التواصل والتعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والسورية في جميع الأمور والمجالات باعتبارهما محوري المقاومة.