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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 22:10

وزير الاقتصاد الايراني: اجتذاب 5.5 مليار دولار استثمارات أجنبية

وزير الاقتصاد الايراني: اجتذاب 5.5 مليار دولار استثمارات أجنبية
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عقد يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، حيث قدم الوزراء تقارير عن أعمال وأنشطة وزاراتهم للعام الجاري.

وقال إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد والمالية، في تقريره إن الانضباط المالي والميزاني للحكومة وصل إلى 100% عام 1402هـ من حيث الشفافية وعدم إيداع الأموال في الحسابات الوسيطة.

وأضاف: خلال السنوات المقبلة، يُسمح للحكومة بإصدار 50 تريليون تومان من الاوراق المالية سنوياً من أجل تخفيض ديونها للبنوك.

وقال خاندوزي: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة (قبل اكثر من عام ونصف) حتى اليوم، كان لدى بنوك الدولة زيادة في رأس المال بمقدار 270 تريليون تومان، وهو ما يعادل رأس المال الذي اخذته جميع الحكومات السابقة بنظر الاعتبار لبنوك الدولة.

وأضاف: 5.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المؤكدة تم جذبها إلى البلاد عام 1402هـ، وفي تاريخ البلاد كان لدينا استثمار أجنبي أكثر من هذا المبلغ في عام واحد فقط.
رقم : 1123473
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