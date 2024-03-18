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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 22:19
السيد الصدر في ضيافة السيد السيستاني
وحسب ما نقلت وكالة السومرية نيوز فان الزيارة تأتي ضمن الجولة الرمضانية التي يقوم بها السيد الصدر.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1123475
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