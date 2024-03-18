الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 22:21

القسام تكشف مجريات القتال بالقرب من مستشفى الشفاء

القسام تكشف مجريات القتال بالقرب من مستشفى الشفاء
وقالت الكتائب في منشور عبر منصة “تلغرام” إنها “تخوض منذ فجر الإثنين اشتباكات ضارية مع قوات العدو (الإسرائيلي) المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم”.

ومنذ فجر الاثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام المجمع الطبي، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وعن العملية في مجمع الشفاء، زعمت القناة “13” العبرية (خاصة) في وقت سابق الاثنين، أنها بدأت بعد “ورود معلومات عن تواجد مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء”.

وأفادت بـ”اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة، ولا توجد معلومات عن الأسرى الإسرائيليين في المكان”.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
رقم : 1123476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
18 آذار 2024
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
18 آذار 2024
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
18 آذار 2024
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
18 آذار 2024
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
18 آذار 2024
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
16 آذار 2024
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
16 آذار 2024
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
16 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
16 آذار 2024
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
15 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء