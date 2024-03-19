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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 09:08

مقررة أممية: كيان الاحتلال لا يريد شهودا على جرائمه في غزة

مقررة أممية: كيان الاحتلال لا يريد شهودا على جرائمه في غزة
وخلال تعليق "ألبانيز" على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، قالت المقررة الاممية، على حسابها بمنصة "إكس"، مساء الإثنين: "إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بمواجهة أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق للمجاعة، إلى جانب عمليات القتل الجماعي والأذى المستمر وخلق الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن لازاريني في منشور عبر منصة "إكس"، أن سلطات الاحتلال منعته من دخول قطاع غزة، وقال: "في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول القطاع".
مصدر : وكالات
رقم : 1123538
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