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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 09:18

ايران: اتهامات أمريكا وبريطانيا لنا حول البحر الأحمر واليمن لا اساس لها

ايران: اتهامات أمريكا وبريطانيا لنا حول البحر الأحمر واليمن لا اساس لها
وكتب "أمير سعيد إيرواني"، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، مفادها أن هذه الرسالة جاءت ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن في 14 آذار. وقد تم إعداد القرار 2024 ضمن جدول أعمال الوضع في الشرق الأوسط (S/2024/9576).

وصرح كبير دبلوماسيي جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة في هذه الرسالة: لسوء الحظ، في هذه الجلسة، أساء ممثلا اميركا وبريطانيا مرة أخرى استخدام منصة مجلس الأمن لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن.

وأوضح إيرواني: في حين ترفض طهران بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فإنها تعتبرها ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن لدفع أجندتهما السياسية قصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: كما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإشارة غير المبررة والمطالبة غير المثبتة ضد طهران في البيان الذي تلاه مندوب فرنسا في الاجتماع المذكور.

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: ان طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، التصرف بمسؤولية أكبر، والامتناع عن توجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى دون سبب.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين مرة أخرى العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده اميركا. إن الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديداً خطيراً لسلام واستقرار المنطقة.

وأكد إيرواني: أن الإشارة إلى الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من قبل اميركا وبريطانيا لتبرير أعمالهما غير القانونية هو عمل مضلل ويفتقر إلى الشرعية وفقا للقوانين الدولية.

وتابع: كما ورد في المراسلات السابقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 15 يناير و19 فبراير 2024 (S/2024/64-S/2024/175)، فإن طهران تواصل التزامها بالقرارين 2140 (2014) و2216 ( 2015.) الصادرين عن مجلس الأمن ، ولم تشارك في أي أنشطة مخالفة للقرارين ، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة أو منظومات الأسلحة.

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: علاوة على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائمًا الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة.
مصدر : وكالات
رقم : 1123541
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