سلطات الاحتلال تمنع لازاريني من دخول قطاع غزة

وقال لازاريني، في تصريح على منصة "اكس"، مساء أمس الإثنين، "في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول القطاع".



من جانبه، قال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحافة، إن الأمين العام "يعتقد أن جميع موظفي الأمم المتحدة بينهم لازاريني وزملاؤه في الأونروا يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى قطاع غزة للقيام بالعمل الإنساني الحيوي الذي يقومون به".



وأضاف: "يريد أن يتمكن لازاريني من الوصول إلى المناطق التي تنشط فيها الأونروا".



من جهتها، قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي لا يريد شهودا على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها يوما في فلسطين المحتلة.



جاء ذلك خلال تعليق "ألبانيز" على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة.