مهنئاُ عيد النيروز ... أمير عبداللهيان: إيران تنتمي لجميع الإيرانيين

وأفادت مصادر صحفية، أنّه هنأ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في رسالة، الإيرانيين المقيمين في الخارج بمناسبة حلول العام الشمسي الجديد.



وجاء في نص الرسالة: "نؤكد على أن سعينا في حكومة السيد رئيسي هو تعزيز عزة وكرامة إيران العزيزة بشكل متزايد، وتحقيق رفاهية وازدهار جميع الإيرانيين."



وأضاف وزير الخارجية في رسالته: "منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، عزمنا على توفير أقصى قدر من التسهيلات لتنقل الإيرانيين الأعزاء إلى وطنهم الأم، وسنواصل بلا شك موضوع تقديم الخدمات القنصلية والدعم الكامل للمواطنين الإيرانيين بكل جدية."



وتابع أمير عبد اللهيان: "على الرغم من رغبة ومساعي المتربصين بالسوء، فإن إيران العزيزة تسير اليوم على طريق التقدم الشامل والتنمية المستدامة بخطى سريعة."



وأكد أن "إيران تنتمي إلى جميع الإيرانيين، وأن تقدمها المتزايد ومستقبلها المشرق سيتحقق من خلال العزيمة العالية والتلاحم الوطني لجميع الإيرانيين."