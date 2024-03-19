سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق

وأفادت مصادر صحفية، انها تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ اعتداء إسرائيلي استهدف نقاطاً في ريف دمشق، وأسقطت بعضها، كما اقتصرت الخسائر على الماديات.



وأفاد مصدر عسكري سوري بوقوع اعتداء إسرائيلي جوي من اتجاه الجولان المحتل استهدف عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق.



وكان المصدر قد أفاد بسماع دوي انفجارات في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق.



وقبل أيام، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف جبال القلمون ومحيط بلدة القسطل، في ريف العاصمة دمشق، وفقاً لما نقله مراسل الميادين.



وأفاد المصدر بسماع أصوات انفجارات متتالية في منطقة القلمون بمحيط مدينة النبك، شمالي دمشق.



بدوره، أكد مصدر عسكري سوري أنّ العدوان الإسرائيلي الجوي شُنَّ من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدف عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية.



وأشار المصدر إلى التصدي للصواريخ، وإسقاط بعضها، موضحاً أنّ العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح، إلى جانب وقوع بعض الخسائر المادية.