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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 09:53

مسؤول في حماس : لن نسلم الأسرى الصهاينة لديها مجانا

مسؤول في حماس : لن نسلم الأسرى الصهاينة لديها مجانا
وأفادت مصادر صحفية، انه في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر”، اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال اأن حركة حماس لن تسلم الأسرى لديها مجانا، كاشفا أن المفاوضات غير المباشرة بدأت اليوم لكن من المبكر القول عن التوصل لنتائج.

كما اوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي دليل على وجود قوات عسكرية بمجمع الشفاء الطبي شمالي غزة.

وكانت حركة حماس قد اطلقت عملية مباغتة اطلقت عليها اسم "طوفان الاقصى" في 7 تشرين الاول 2023 في 15 أكتوبر 2023 من قطاع غزة جنوب فلسطين ضد الكيان الصهيوني .وبعد 45 يوماً من القتال تم التوصل في 24 تشرين الثاني 2023 الى هدنة مؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لمدة أربعة أيام لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وتم تمديد الهدنة 3 ايام اضافية ومالبث ان استأنف الاحتلال الاسرائيلي هجماته الوحشية ضد قطاع غزة وقام بإغلاق كافة المعابر المؤدية الى هذا القطاع ومحاصرته ومنع وصول المواد الغذائية والمساعدات الانسانية الى ساكنيه في محاولة منه لتعويض الفشل الذريع الذي مني به يوم 7 اكتوبر.
مصدر : وكالات
رقم : 1123558
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