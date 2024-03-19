رئيس الوزراء العراقي: إنهاء وجود التحالف الدولي وصل لمرحلة متقدمة

ونقلت مصادر صحفية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله: إن السوداني أكد خلال لقائه أمس وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية توبياس ليندنر “أن تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية وحالة الاستقرار والأمن المتحققة اليوم في العراق تؤكد التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء وخاصة في إطار اندحار فلول “داعش” الإرهابية”.



وحول العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة أكد السوداني وجوب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.



من جانبه أكد ليندنر تأييد ألمانيا لخطوات الحكومة العراقية في إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق وأعرب عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية.