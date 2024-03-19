وصفتها بالجريمة الإرهابية.. حماس تدين اغتيال اللواء المبحوح

وقالت الحركة إن عملية الاغتيال الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال المجرم خلال عدوانه فجر اليوم على مستشفى الشفاء في مدينة غزة بحق الشهيد اللواء فائق عبدالرؤوف المبحوح، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، جريمة صهيونية جاءت بعد جهود الشهيد والأجهزة الأمنية في ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظتي غزة والشمال، وذلك بهدف منع الوصول الآمن للمساعدات إلى شعبنا.



وتابعت بالقول: هذه الجريمة الإرهابية باستهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي العدو النازي لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، وإدامة حالة المجاعة التي يعاني منها أهلنا، تنفيذاً لمخطط حرب الإبادة وتهجير شعبنا عن أرضه.



وأضافت: إننا وإذ ننعي الشهيد المبحوح، والذي أمضى حياته مناضلاً ومجاهداً بين سجون الاحتلال الصهيوني وخدمة أبناء شعبنا، لنؤكد بأن شعبنا وأجهزته الأمنية ستواصل ضرب مخططات العدو الخبيثة”.



وشددت حركة حماس على أنّ “العدو المجرم لن يفلح في مسعاه بنشر الفوضى والفلتان في مجتمعنا الصامد المرابط”.