مجازر الاحتلال مستمرة.. عشرات الشهداء والجرحى في مخيم جباليا ورفح

أفاد مصدر صحفي باستشهاد 14 فلسطينياً، وجرح عشرات آخرين، من جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل المدنيين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في رفح منزلاً يعود لعائلة ضهير، ومنزلاً يعود لعائلة الملاحي في شارع المدرسين، كما استهدف شقة سكنية في أبراج المهندسين في حي الزهور شمال رفح.



ووفق المصدر، فإن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخزناً للمساعدات في مخيم جباليا شمال غزة، واستشهاد اثنين من العاملين.



وارتكب الاحتلال في الساعات الأخيرة مجزرة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى بعد قصفه منزلاً غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، يعود لعائلة الحاج.



يذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت العائلات في محيط مجمّع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزّة على النزوح في ظل القصف المستمر وإطلاق النار على كل من يتحرّك في المنطقة واقتحام المنازل، وطُلب من المدنيين الإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء.



وذكر المصدر بأنّ 30 ألف فلسطيني محاصرون في مجمّع الشفاء الطبي، فيما حياتهم مهدّدة بالخطر مع استهداف مسيّرات الاحتلال ومدفعيته كلّ ما يتحرّك في مجمّع الشفاء الطبي وفي محيطه.



هذا ويضمّ المستشفى أكثر من 5 آلاف جريح حياتهم في خطر من جرّاء القصف وانقطاع الكهرباء.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31,726 فلسطينياً، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 73,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.