قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من جنين

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين اسعد ابو عيشة خمايسة، وشرف غسان سمار بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة اليامون.



وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال داهمت منزلي عبد وماهر كامل ابو الهيجا في البلدة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين عز الدين ومحمود محمد أبو علي من سيريس، والشاب جهاد مجاهد نعيرات من ميثلون، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية وكفر دان وقرية تعنك، دون أن يبلغ عن اعتقالات.