الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 15:02

باحث 'اسرائيلي': جيشنا يتفتت.. ولن يكون هناك انتصار!

باحث
وأشار في مقال بصحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، إلى انه توصل الى استنتاجاته هذه على إثر تصريحات وتصرفات ضباط كبار وكذلك جنود نظاميين وفي قوات الاحتياط، وفي ظل الشرخ السياسي والاجتماعي الداخلي.

وبرأيه، فإن القضايا التي أثارها، مؤخرا، قائدا الفرقتين العسكريتين، دن غولدفوس وباراك حيرام، هي "ليست إلا مؤشر على تفتت السلسلة القيادية للجيش، وهي أخطر مما يُعتقد". وأشار أيضا إلى أن قائد الفرقة 36، دافيد بار خاليفا، "طلب جنوده من خلال أمر عسكري بالانتقام من الفلسطينيين، من دون أن يتعالى أي تحفظ في هيئة الأركان العامة".

وتابع ليفي أنه "ليس فقط قادة الفرق يتمردون، وإنما الجنود أيضا، وهذا تعبير عن الغليان".

واضاف "يؤمن مقاتلو ومقاتلات الاحتياط بأن لديهم حق استثنائي لإسماع صوتهم، على إثر مستوى الانتقائية المرتفع لخدمة الاحتياط التي تحولهم إلى أقلية صغيرة جدا".

واعتبر ان "قادة الفرق رفعوا من قدرة المساومة لدى الميدان من أجل إظهار قوتهم. فيما هو واضح للقيادة الميدانية أن تضحية المقاتلين لا تترجم إلى إنجاز، ولذلك فإن كل ما تبقى هو التوحل الميداني دون هدف وتكبد خسائر".

وخلص ليفي إلى أنه "لن يكون هناك انتصار. وانعدام الثقة بمن جرّ الجيش إلى الحضيض دفع ضباطا إلى اتهام الذين غرزوا سكينا في ظهر الجيش".
رقم : 1123594
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
19 آذار 2024
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
19 آذار 2024
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
18 آذار 2024
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
18 آذار 2024
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
18 آذار 2024
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
18 آذار 2024
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
18 آذار 2024
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
18 آذار 2024
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
16 آذار 2024
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
16 آذار 2024
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك