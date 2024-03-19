الخارجية الصينية: أميركا لا يحق لها التدخل في قضايا بحرية بين الصين والفلبين

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحافي روتيني، إلى أن "الولايات المتحدة ليست جهة في مسألة بحر الصين الجنوبي، ولا يحق لها التدخل في قضايا بحرية بين الصين والفلبين".



ويجري بلينكن زيارة للفيليبين هي الثانية له منذ تولي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الحكم في 2022. وتأتي الزيارة في إطار جولة آسيوية قصيرة تهدف إلى تعزيز دعم واشنطن لحلفائها الإقليميين في مواجهة الصين.



وقال إن "التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والفلبين ينبغي ألا يضرّ بسيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، بل أكثر من ذلك، يجب تقليل استخدامه لتوفير منصة لمطالبات الفلبين غير القانونية".



وأضاف أن "الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، ودعم السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".



وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، على الرغم من قرار قضائي دولي رأى أن لا أساس قانونيا للمطالبات الصينية.