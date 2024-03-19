وزير الدفاع الاميركي: واشنطن لن تسمح بسقوط أوكرانيا

إسلام تايمز (أمريكا) - تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات فيما تعاني قوات كييف نقصا في الذخيرة.