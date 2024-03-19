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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 15:22
غارة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ بلدة العديسة في جنوب لبنان
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي يعيش سكانه كارثة إنسانية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1123602
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