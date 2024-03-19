نتنياهو: أميركا تستهدفني لمنعي قيام دولة فلسطينية

وأفادت قناة i24 news الصهيونية بأن نتنياهو قال خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية بالكنيست إن "الأمريكيين طلبوا منا عدم تنفيذ العملية في رفح، لكن ليس لدينا أي خيار آخر. نحن بحاجة إلى السيطرة على ممر فيلادلفيا".



وأشار إلى أنه "لو كنت سأتحدث عن حكومتين لشعبين وتوقفت عن الهجوم في رفح، سأكون على علاقة ممتازة مع الأمريكيين"، معتبرا أنه "كان من الممكن أن يفعل رئيس وزراء آخر ذلك، أن يفوز بدعم الأمريكيين، لكنه يخسر في المعركة ضد حماس".



وشدد على أنه "بين الأردن والبحر يجب أن تكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية فقط في كل حالة"، مضيفا: "الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع إقامة دولة فلسطينية".