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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 20:26

نتنياهو للأمريكيين: 'رأينا ما فعلتموه بالفلبين بقتلكم 100 ألف شخص'

نتنياهو للأمريكيين:
وتابع نتنياهو بحسب القناة العبرية الـ14: "قاتل الأمريكيون في الفلبين في أماكن مأهولة أقل اكتظاظا من غزة، وقتلوا 100 ألف فلبيني".

وأضاف: "تسببوا بخسائر أكبر من التي تسببنا بها في غزة، لا مفر من عملية برية في رفح".

ونوه إلى أن أي رئيس وزراء آخر غيره كان سيستمع إلى واشنطن، ويوافق على حل الدولتين، ويتخلى عن الهجوم على رفح، وسيحصل مقابل ذلك على علاقات ممتازة بالأمريكيين، لكنه سيخسر "إسرائيل".

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن كيان الاحتلال قتل 14 شخصا في قصف جوي لرفح اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تحثه فيه الولايات المتحدة على إعادة النظر في عملية عسكرية برية يتوعد بها كيان الاحتلال الإسرائيلي تستهدف معاقل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، حسب زعمه ، في المدينة المكتظة باللاجئين في الطرف الجنوبي من قطاع غزة.

ويلوذ برفح المتاخمة لحدود غزة مع مصر أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من أماكن أخرى من القطاع بسبب الهجوم الإسرائيلي الدائر منذ خمسة أشهر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين الاثنين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو: "موقفنا هو... تنفيذ عملية برية كبيرة هناك سيكون خطأ".
رقم : 1123662
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