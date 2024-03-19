هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

وقالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الحركة أشاد بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وذلك في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط".



وأشار هنية في رسالته إلى أن حركة "حماس" تتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون مع روسيا، متمنيا التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة".



وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.