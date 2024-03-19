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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 22:00

مباحثات إيرانية ـ عراقية لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المخدرات

مباحثات إيرانية ـ عراقية لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المخدرات
وعلى هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في فيينا، التقى رئيس شرطة مكافحة المخدرات في ايران "العميد ايرج كاكاوند"، باللواء أحمد الزركاني، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في العراق، حيث تبادلا وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

و في هذا اللقاء، شرح كاكاوند الإجراءات و الأنشطة التي تقوم بها شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية لمكافحة تهريب المخدرات، وقال: إن مستوى التعاون بين إيران و العراق، خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات، جيد للغاية، و يجب الارتقاء بهذا المستوى من التعاون خلال تبادل المعلومات العملياتية ومشاركة التجارب الناجحة بين البلدين.

كما تناول الجانبان خلال مشاوراتهما سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بشكل أكبر لتسهيل شروط إيفاد الزوار خلال أيام الأربعين الحسينية.

وأعرب رئيس شرطة مكافحة المخدرات العراقي، عن سعادته للتعاون المتزايد بين شرطة مكافحة المخدرات في البلدين، مشيرًا إلى العلاقات الجيدة بين البلدين في جميع المجالات، ودعا الجانب الإيراني للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الذي سيعقد في العراق في المستقبل القريب. ووصف إنجازات التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بأنها ناجحة.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل مكافحة التجارة غير القانونية وتهريب المخدرات، خاصة على الحدود المشتركة بين إيران والعراق، إضافةً إلى سبل تعزيز تبادل المعلومات العملياتية في الوقت المناسب بين شرطة مكافحة المخدرات في البلدين.

وفي نهاية هذا اللقاء، دعا رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيراني نظيره العراقي لزيارة طهران والاطلاع على إجراءات إيران في مجال مكافحة المخدرات.
رقم : 1123685
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