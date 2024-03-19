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الثلاثاء 19 آذار 2024 ساعة 22:02
سقوط صاروخ قرب إيلات أطلق من اليمن دون تفعيل صفارات الإنذار
ولفتت قناة "العربية" إلى أنَّ جيش الإحتلال يحقق بسبب الخلل في أجهزة الرصد والاعتراض قرب إيلات.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1123686
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