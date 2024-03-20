الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 17:10

توتر جديد في ولاية تكساس بشأن المهاجرين.. أين وصلت الأمور؟

توتر جديد في ولاية تكساس بشأن المهاجرين.. أين وصلت الأمور؟
لن تتمكن شرطة ولاية تكساس بعد قرار المحكمة العليا من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.

وكان قاض فيدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفيدرالي".

لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن القانون الذي أطلق عليه "أس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك، لتعلقه المحكمة العاليا بواقع ستة قضاة محافظين إلى ثلاثة ليبراليين.

لاحقا، عادت المحكمة ورفعت تعليقها للاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف، ثم علقته من جديد ليل الثلاثاء.

ماذا قالوا؟

◼ قالت القاضية سونيا سوتومايور: "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة (..) هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفيدرالية والولايات".

◼ وقال حاكم تكساس، غريغ أبوت، إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

◼ وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها "لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس" بما يشمل مواطنين مكسيكيين.

في كانون الثاني/ يناير أعلن 25 حاكما جمهوريا دعمهم أبوت و"السلطة الدستورية في تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها" ضد ما وصفه ‏بـ"غزو" المهاجرين لولايته. ويعتقد البعض أن الوضع يتصاعد نحو حرب أهلية.‏

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكام المحافظين: "نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريغ أبوت، وولاية تكساس ‏في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك سياج الأسلاك الشائكة، لتأمين الحدود".‏

وأعاد التوتر إلى السطح دعوات انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة، لتعود بلدا مستقلا كما كانت سابقا.

وقال رئيس "حركة تكساس القومية" دانيال ميلر: "نعرف هنا في تكساس أن الطريقة الوحيدة التي سيكون بإمكان تكساس من خلالها تأمين الحدود ووضع نظام منطقي للهجرة، ستكون من خلال القيام بما تفعله 200 دولة أخرى حول العالم والقيام بذلك كدولة مستقلة تحكم نفسها بنفسها".

ماذا ننتظر؟

◼ تترقب السلطات في تكساس الآن قرارا من المحكمة العليا بشأن إنفاذ القانون، ما يعني ترحيل تكساس المهاجرين دون إذن من الحكومة الفيدرالية، أو تعليقه.

◼ ويمكن أن ترحل تكساس المهاجرين، في حال تم تعليق القانون، بالحافلات إلى ولايات أخرى، يحكمها الديمقراطيون كما فعلت سابقا.
رقم : 1123797
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
20 آذار 2024
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
20 آذار 2024
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
20 آذار 2024
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
20 آذار 2024
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
19 آذار 2024
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
19 آذار 2024
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
19 آذار 2024
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
18 آذار 2024
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
18 آذار 2024
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
18 آذار 2024
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
18 آذار 2024
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
18 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال