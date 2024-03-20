قائد الثورة يؤكد ضرورة توسيع العلاقات مع العالم وتحويل مذكرات التعاون الى اتفاقيات ثنائية

واستقبل قائد الثورة الإسلامية، اليوم الأربعاء حشدا من الشرائح المختلفة من اهالى العاصمة طهران في حسينية الامام الخميني(رض) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وعيد النوروز في البلاد.



وفي كلمة لسماحته بارك قائد الثورة الاسلامية لجميع ابناء الشعب الإيراني حلول عيد النوروز وتزامنه مع شهر رمضان وقال ان شعار العام الجديد الهدف منه اثارة الهمم والافكار وللاهتمام بهذا الشعار الستراتيجي ولنكسب توجهات المسؤولين.



وأكد قائد الثورة الاسلامية فشل محاولات الأعداء منذ سنوات تركع اقتصاد البلاد وقال: لقد حاول الأعداء منذ سنوات تركع اقتصاد البلاد لكن بجهود شبابنا لم ينجح الاعداء ولن ينجحوا بفضل الله.



واوعز قائد الثورة الاسلامية مسؤولي الحكومة باقامة العلاقات مع دول العالم واكد ضرورة ابدال كافة مذكرات التعاون لايران مع البلدان وتحويلها الى اتفاقيات ثنائية.



واضاف سماحته ان الاقتصاد من القضايا الرئيسية في ايران واذا وصل الى المستوى المطلوب سيؤثر على الدين والدنيا في البلاد، لافتا الى ان إحدى نقاط ضعفنا هو الاقتصاد لأسباب مختلفة وتمت السيطرة على التضخم لكنه بعيد عما نريد.



واكد اية الله خامنئي: يجب خفض التضخم إلى نسبة 1% وزيادة الانتاج لتغطية 90 % من احتياجات البلاد وزيادة الاستفادة من المياه في الزراعة



واضاف سماحته: علينا العمل من اجل تعبئة المشاركة الشعبية لانجاح شعار العام الجديد وتحقيق هذه الاهداف لن يتم دون حضور الشعب الايراني، لافتا الى ضرورة وضع كافة الحلول للحضور الجماهيري في ساحات العمل كما تم في سنوات الدفاع المقدس.



واشار سماحته الى ان الخلافات السياسية موجودة بكل الدول ولا مشكلة في ذلك لكن لا يجب ان تكون هذه القضية عاملا للتفرقة، مؤكدا: ينبغي الحفاظ على الوحدة ونبذ الفرقة والكراهية لمواجهة اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأشار قائد الثورة في هذا اللقاء إلى اقتران شهر رمضان المبارك كالربيع للروح مع ربيع الطبيعة وقال: اليوم يمكن للمؤمنين والصالحين الإستفادة من نسيم ربيع الروح وربيع الطبيعة بالتزامن معا، مضيفا: ان النسيم المعنوي لربيع رمضان يمنح روح الانسان النور والنضارة والمؤمن يسير في شهر رمضان نحو الصلاح والرقى المعنوي.



وكانت لقاءات قائد الثورة بمناسبة النوروز تقام في السنوات الماضية في العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد شرق البلاد لكن هذا العام وبسبب تزامن بدء السنة الايرانية الجديدة 1403 مع شهر رمضان المبارك اقيمت في العاصمة طهران.



الحرب على غزة أثبتت أهمية محور المقاومة

وفي الشأن الفلسطيني قال اية الله خامنئي: ان قضية غزة أظهرت حجم الظلم، فهناك أكثر من 30 ألف شهيد في فترة وجيزة والمجتمع المتحضر يقف مكتوف الأيدي، لافتا الى ان الالاف قتلوا وشردوا من مساكنهم امام مرأي العالم في قطاع غزة لكن العالم المتحضر لم يقف فقط مكتوف الأيدي بشأن غزة بل أرسل الأسلحة إلى "إسرائيل".



وقال سماحته ان قضية فلسطين ابرزت الحق في تشكيل جبهة المقاومة في غرب اسيا ويجب تعزيز هذه الجبهة، قائلا: البعض قال ما فائدة تشكل محور المقاومة واليوم أثبتت غزة أهمية هذا المحور ويجب تقويته أكثر وأكثر.



واضاف اية الله خامنئي: يجب على الجميع التفكير بالمقاومة لمواجهة الظلم وهذا المحور هو لمحاربة الجرائم الصهيونية على الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان جبهة المقاومة اظهرت حقيقتها وقدراتها خلال الهجوم الاخير على غزة.



وتابع قائد الثورة الاسلامية: أنظروا إلى المقاومة لدى حماس وفصائل المقاومة في العراق واليمن ولبنان، فهي كشفت عن قدراتها وأربكت أميركا، قائلا: الأميركيون كانوا يسعون للسيطرة على سوريا والعراق لكن حساباتهم خاطئة وهم لا يمكنهم البقاء في المنطقة.



واضاف سماحته ان أميركا اتخذت أسوأ القرارات بشأن غزة وباتت غير مقبولة على مستوى العالم معتبرا دخول الكيان الصهيوني إلى غزة أوقعه في مستنقع لا يمكنه الخروج منه وإذا خرج فسيخرج مهزوماً.



واكد قائد الثورة الاسلامي: نحن نؤيد وندعم فصائل المقاومة الاسلامية لكن التحركات والقرارات تعود الى تلك الفصائل.