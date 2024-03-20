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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 17:25
رئيس وزراء إيرلندا أعلن استقالته من منصبه ومن رئاسة الحزب الحاكم
وقال فارادكار للصحافيين في دبلن: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1123800
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