إثيوبيا تعلن قرب الانتهاء من أعمال بناء سد النهضة

وقال هورو، أمس الاثنين، إنه "سيتم الانتهاء من مشروع بناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأشهر السبعة المقبلة".



وأضاف أن الانتهاء من إنشاء السد سيتم بعد إكمال جميع أعمال المشروع في العام المقبل، مؤكداً أن الأعمال المدنية لبناء السد "اكتملت بنسبة 99% بمساعدة الخبراء الذين يعملون ليلاً ونهاراً".



ولفت المسؤول عن المشروع إلى أن "الجزء الرئيسي من السد سيحتوي على 107 ملايين متر مكعب من الردم الخرساني، ولم يبق من هذا العمل إلا نسبة 1% فقط".



وأشار هورو إلى أنه "تم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية للسد بنسبة 78%، ولا سيما تركيب التوربين والمولد، كما تم تركيب وحدتين توربينتين بقدرة توليد 375 ميغاوات من الكهرباء لكل منهما"، وأن "توربينات توليد الطاقة ستُرَكَّب واحدة تلو الأخرى خلال الأشهر المقبلة".



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وأكد أن أعمال بناء السد ستتم عقب استكمال عمل توربينات المولدات الكهربائية في فترة زمنية قصيرة، وأن نسبة إنشاء شبكة نقل مياه السد وصلت إلى أكثر من 85%.



كما شدد هورو على أن نسبة إكمال المشروع بلغت 95%.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي الانتهاء من عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، بعد أقل من 3 أشهر على بدء المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ.



ويقع "سد النهضة" على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كيلو متراً من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر بارتفاع 145 متراً.



تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا أنجزت مرحلتين من عملية ملء السد في 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي.



ودشنت إثيوبيا رسمياً في شباط/فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا، بتكلفة بناء تجاوزت 4 مليارات دولار.



يذكر أن دولتي السودان ومصر طالبتا إثيوبيا أكثر من مرة بوقف ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاقٍ ثُلاثي مُلزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.



وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إنّ سد النهضة يُمثّل "تهديداً وجودياً" لها.