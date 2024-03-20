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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 17:29

آية الله خامنئي: ندعم فصائل المقاومة لكن القرارات تعود اليها

آية الله خامنئي: ندعم فصائل المقاومة لكن القرارات تعود اليها
واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الأربعاء حشدا من الشرائح المختلفة من اهالى العاصمة طهران في حسينية الامام الخميني(رض) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد.

وفي كلمة لسماحته في المراسم قال اية الله خامنئي: ان قضية غزة أظهرت حجم الظلم على الشعب الفلسطيني، فهناك أكثر من 30 ألف شهيد في فترة وجيزة والمجتمع المتحضر يقف مكتوف الأيدي.

ولفت سماحته الى ان الالاف من الفلسطينيين قتلوا وشردوا من مساكنهم امام مرأي العالم في قطاع غزة لكن العالم المتحضر لم يقف فقط مكتوف الأيدي بشأن غزة بل أرسل الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي.

وقال سماحته ان قضية فلسطين ابرزت الحق في تشكيل جبهة المقاومة في غرب اسيا ، مؤكدا ضرورة تعزيز هذه الجبهة.

وتابع: البعض قال ما فائدة تشكل محور المقاومة واليوم أثبتت غزة أهمية هذا المحور فيجب تقويته أكثر وأكثر.

واضاف اية الله خامنئي: يجب على الجميع التفكير بالمقاومة لمواجهة الظلم وهذا المحور هو لمحاربة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان جبهة المقاومة اظهرت حقيقتها وقدراتها خلال الهجوم الاسرائيلي الاخير على غزة.

وتابع قائد الثورة الاسلامية: أنظروا إلى المقاومة لدى حماس وفصائل المقاومة في العراق واليمن ولبنان، فهي كشفت عن قدراتها وأربكت أميركا، قائلا: الأميركيون كانوا يسعون للسيطرة على سوريا والعراق لكن حساباتهم خاطئة وهم لا يمكنهم البقاء في المنطقة.

واضاف سماحته ان أميركا اتخذت أسوأ القرارات بشأن غزة وباتت غير مقبولة على مستوى العالم معتبرا دخول الكيان الصهيوني إلى غزة أوقعه في مستنقع لا يمكنه الخروج منه وإذا خرج فسيخرج مهزوماً.

واكد قائد الثورة الاسلامي: نحن نؤيد وندعم فصائل المقاومة الاسلامية لكن التحركات والقرارات تعود الى تلك الفصائل.
رقم : 1123802
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