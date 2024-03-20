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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 18:52
غارة إسرائيلية استهدف أحد المنازل في القنطرة في جنوب لبنان
ويأتي ذلك، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1123816
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