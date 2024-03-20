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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 18:57

السيد علي فضل الله: لن نستطيع أن نبني وطنًا جامعًا عزيزًا حرًا بغيّر الروح الوحدوية الجامعة

السيد علي فضل الله: لن نستطيع أن نبني وطنًا جامعًا عزيزًا حرًا بغيّر الروح الوحدوية الجامعة
ولفت، خلال حفل إفطار نظّمه مجلس "أصدقاء مبرة الخوئي" في دوحة عرمون، إلى أنّ "الإنسانية لا يُمكن أن نخضعها لهذا المنطق الضيق ونحاصرها في أُطر محددة، ونحبسها في جدران التعصب الطائفي والمذهبي والسياسي بدلًا من أن نطلقها في الهواء الطلق وتكون مساحة للخير والمحبة على الجميع".

وقال فضل الله إنّ "مسؤولية من يلتزمون تعاليم الأديان والرسالات أن يعيشوا الوحدة الإيمانية، وأفق الرسالات السماوية، لأننا بغيّر الروح الوحدوية الجامعة لن نستطيع أن نقرب بين أتباع الأديان، وبالتالي لن نستطيع أن نبني وطناً جامعا عزيزا حرا وإلا فالبديل هو مشاريع التجزئة والفدرلة والتقسيم والتعصب".
رقم : 1123818
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