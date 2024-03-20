باسيل عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي ل"التيار الوطني الحر" بأن "الطرفين بحثا في مجمل مواضيع الساعة، وكانت وجهات النظر متطابقة على عدد كبير من النقاط".



واستبقى باسيل السفير الفرنسي إلى مائدة الغداء.