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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 20:51

قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني: نعزز امكاناتنا الدفاعية وفق مستوى التهديدات

قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني: نعزز امكاناتنا الدفاعية وفق مستوى التهديدات
وفي حديثه على هامش زيارته التفقدية يوم الثلاثاء لانجازات جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الدفاع الجوي، قال العميد علي رضا صباحي فرد بشأن خطط الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات: ان مجال العمليات الجوية، مجال يتطور بقوة يوما بعد يوم من قبل جميع القوى العسكرية في العالم.

وأضاف: بموازاة تنمية العمليات الجوية، فإن الدفاع الجوي لابد ان يكون محصنا في مواجهة التهديدات، ونحن في مجال الابحاث الصناعية على صعيد الدفاع الجوي، لدينا آفاق وخطط لاستشراف المستقبل.

وتابع العميد صباحي فرد: نحن ننظر دوما الى الاحتياجات الدفاعية كجزء يجب ان ندرسه ضمن استشراف المستقبل وبالتزامن مع تكهناتنا واستعداداتنا لمواجهة التهديدات، نرصد تطورات العالم كذلك. كما نرصد أحدث التقنيات التي تستخدمها القوات الجوية في العمليات، والاجراءات التي تقوم بها قوات الدفاع الجوي.

وصرح قائد الدفاع الجوي: ان قوة الدفاع الجوي للجيش، تستغل كل فرصة في إطار رفع مستوى القدرات القتالية بناء على التدريبات والابحاث العلمية والتقنية، ونقوم بتعزيز امكاناتنا الدفاعية بناء على رصد مستوى التهديدات.

وأوضح العميد صباحي فرد، أنه في أي حرب تقع على صعيد المنطقة او خارجها، علينا ان نرصدها ونقيمها بدقة من حيث الدفاع الجوي والقوات المسلحة، مضيفا: ان احدى مهامنا في هذا المجال تتمثل في رصد وإحصاء نوع ومستوى التهديدات من صلب الحروب المعاصرة في العالم وإيجاد الامكانات الدفاعية لمواجهتها.

وقال: ان قوة الدفاع الجوي تقوم بشكل مستمر بإدارة ساحة الحرب وتعمل في شبكة موحدة للدفاع الجوي على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.
رقم : 1123842
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