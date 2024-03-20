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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 22:35

ديموقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بمسعى أميركي "جريء" لإقامة دولة فلسطينية

ديموقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بمسعى أميركي "جريء" لإقامة دولة فلسطينية
وتأتي الرسالة الموجهة لبايدن بعد أيام على إحداث زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أرفع سياسي أميركي يهودي منتخب في الولايات المتحدة والمدافع عن إسرائيل، صدمة بخطاب انتقد فيه إدارة نتانياهو للحرب في غزة داعيا لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وذكر 19 سِناتورا ديموقراطيا يتقدمهم توم كاربر، حليف بايدن ومن ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس، في الرسالة إن أزمة الشرق الأوسط "بلغت نقطة انعطاف" تتطلب قيادة أميركية تتجاوز "تسهيل" محادثات إسرائيلية فلسطينية.

أضافوا "لذا نطلب من إدارة بايدن أن تضع على الفور إطارا عاما جريئا يحدد الخطوات اللازمة" لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما جاء في الرسالة.

واوضح أعضاء مجلس الشيوخ إن دولة فلسطينية مستقلة ستكون "غير مسلحة"، وهو مصطلح تبناه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مسعاه لتحقيق السلام قبل عقدين، وستعترف بإسرائيل وتنبذ حركة حماس، التي أطلق هجومها غير المسبوق في 7 تشرين الأول داخل إسرائيل شرارة العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة.

ودعوا إلى "مبادرة سلام إقليمية" تكفل اندماجا لإسرائيل، في إشارة على ما يبدو إلى محاولات مستمرة لإقناع السعودية بقبول عرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو محور زيارة سابقة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة.

وعبر بايدن وبلينكن مرارا عن دعمهما لحل الدولتين، لكنهما لم يقوما بأي خطوات تذكر نحو تحقيق ذلك قبل الحرب، لمعرفتهما بأن نتانياهو وحكومته اليمينية المتشددة يعارضان المشروع بشدة.
رقم : 1123856
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