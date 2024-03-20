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الأربعاء 20 آذار 2024 ساعة 22:39

الأمم المتحدة: الأونروا لديها الآليات اللازمة لتطبيق مبدأ الحياد

الأمم المتحدة: الأونروا لديها الآليات اللازمة لتطبيق مبدأ الحياد
ولفتت نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو في تصريح حول القضية في مؤتمر صحافي، إلى أن مجموعة المراجعة المستقلة، تُحقق فيما إذا كانت الأونروا تنفذ مبدأ الحياد أم لا، وأنها تدرس أيضًا ما يمكن فعله عندما يتم انتهاك هذا المبدأ أو تقديم ادعاءات ضد الوكالة.

وأوضحت أن هذا التقرير مؤقت، وأن المعلومات التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى سيتم تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء.

وذكّرت نينو، أن مزاعم إسرائيل بشأن تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول الماضي، يتم التحقيق فيها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية.

واوضحت بأنه "وفقا للتقرير المؤقت لمجموعة المراجعة المستقلة، فإن الأونروا لديها الآليات اللازمة لتنفيذ مبدأ الحياد، وفي الوقت نفسه، تبين أن بعض المجالات الحيوية بحاجة إلى تحسين، وأن المجموعة ستعمل على تقديم توصيات أكثر واقعية".

ولفتت نينو، إلى أن مجموعة المراجعة المستقلة، ستعلن عن تقريرها النهائي في 20 نيسان المقبل.
رقم : 1123857
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