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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 07:54

طرد نائبين عربيين من قاعة الكنيست نددا بمجازر غزة

طرد نائبين عربيين من قاعة الكنيست نددا بمجازر غزة
وعلّق، في منشور على حسابه على "فيسبوك" أمس، على الخطوة بالقول "الوزيرة السابقة ياعيل جرمان تقول الحقيقة: يوجد تجويع في غزة وهذه جريمة حرب! أقول ذلك في الكنيست، فيجنّ المجرمون وأيضًا ينزلوني من منصة الكنيست لأنهم لا يريدون كشف الحقيقة بوجوههم بأنهم يقتلون الأطفال ويجوّعون شعبًا عن سبق إصرار وترصّد".

وأضاف "نهاية المجرمين لن تختلف عن نهاية كل مجرم في التاريخ".

وتكررت محاولات إسكات الأعضاء العرب واليهود المعارضين للحرب في قطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وكان الكنيست الصهيوني قرر في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي منع النائب أحمد الطيبي من الكلام وإبعاده من قاعة الكنيست بسبب مواقفه لمدة أسبوعين.

وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك آنذاك بالقول "مصمم على كل أقوالي ولا أتراجع عنها وسأستمر بمواقفي ضد الحرب والعدوان ونواب اليمين الفاشي رغم هذا القرار الجائر".

وقال أيضاً آنذاك: "بما يخص قرار اليوم بإبعادي من الكنيست (..) خطرت على بالي أبيات للشاعر السعودي محمد إبراهيم السويلم يقول فيها: قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين".

وقاطعت النائبة في الكنيست تالي غوتليب خطاب الطيبي وقالت: "هذا عم يبهدل فينا".

وأضاف الطيبي أبياتا أخرى للشاعر أحمد مطر: "قل للحمير وإن تعالى صوتها.. ما قص أجنحة الصقور نهيق..لأن الخيل قد قلّت تحلت حمير الحيّ بالسّرج الأنيق".

والشهر الماضي، أخفق الكنيست في تجريد النائب عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عوفر كاسيف من عضويته بعد عدم توفر الاغلبية لذلك.
وكان كاسيف أكد أن محاولة عزله تندرج ضمن الاضطهاد السياسي.
رقم : 1123930
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