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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 08:53

تايوان ترصد 32 طائرة و5 سفن صينية في غضون 24 ساعة

تايوان ترصد 32 طائرة و5 سفن صينية في غضون 24 ساعة
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، ونشر على موقعها، أنه وخلال 24 ساعة من أمس واليوم، "رصدت القوات المسلحة التايوانية 32 طائرة وخمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان".

وأشارت إلى أن 20 من الطائرات التي جرى رصدها عبرت الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان، أو دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي.

وأرسلت تايوان، بحسب وزارة الدفاع في الجزيرة، دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صاروخية أرضية.

يُشار إلى أنّ التوتر بين جزيرة تايوان وجمهورية الصين ازداد بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في آب/أغسطس من عام 2022. وأدانت السلطات الصينية التي تعتبر تايوان جزءاً منها، زيارة بيلوسي، واصفةً إياها بأنها دعم أميركي للانفصالية التايوانية.

وتأتي التحركات والمناورات الصينية، واسعة النطاق، في المنطقة، كرد على هذه الزيارة، وغيرها من المحاولات الأميركية الإستفزازية ومحاولات واشنطن بسط نفوذها في الجزيرة، وهو ما تراه الصين تهديداً لأمنها.

وفي وقت سابق، اعترف وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنج، بوجود القوات الأميركية على الجزر النائية، حيث ألمح إلى أن القوات الأميركية تقوم بتدريب الجيش التايواني على هذه الجزر التي ستكون على الخطوط الأمامية للصراع مع الصين.

ولم يقدّم وزير الدفاع التايواني تفاصيل عن الانتشار الأميركي، لكنه وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قال إن الجزر النائية تشمل جزيرة كينمن، التي تقع على بعد 3 أميال شرق مدينة شيامن الساحلية الصينية، وعلى بعد أكثر من 100 ميل من جزيرة تايوان الرئيسية.

وقبل أيام، قال تشيو رداً على أسئلة بشأن القوات الأميركية في جزر تايوان النائية، إنّ "هذا التبادل يهدف إلى المراقبة المتبادلة، وتحديد المشاكل التي نواجهها، ومعرفة كيفية تحسينها".
رقم : 1123939
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