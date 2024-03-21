نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"

وأكدت، في بيانٍ، استمرارها "في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، ونصرة أهل غزة والرد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.



وأمس، أكدت المقاومة استهدافها مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في عمق أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسير.



ويذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي،في 12 آذار/مارس الجاري، باستخدام الطيران المسيّر أيضاً.



واستهدفت المقاومة عدة أهداف حيوية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إعلانها بدء المرحلة الثانية من عملياتها ضد الاحتلال، أبرزها كان استهداف مصافي النفط في حيفا المحتلة، وثكنة عسكرية في مطار "روش بينا" الإسرائيلي.



وفي الـ24 من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، الشروع في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، تزامناً مع استهداف الولايات المتحدة مقار للحشد الشعبي العراقي.