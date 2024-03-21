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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 09:03

لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية

لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
وأعلنت المقاومة استهدافها قوة مؤللة في "جيش" الاحتلال أثناء دخولها إلى موقع البغدادي، وذلك بالأسلحة الصاروخية. 

وبالأسلحة الصاروخية أيضاً، استهدفت المقاومة مواقع الاحتلال: قلعة هونين، رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، محققةً إصابات مباشرة، أمّا موقع المرج فقد استهدفته بالقذائف المدفعية. 

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته، وإضافة إلى ذلك خصّصت المقاومة عمليتين للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية. 

وأعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا مبنىً يتموضع فيه جنود إسرائيليون ‏في مستوطنة المطلة وأصابوه بصورة مباشرة، كذلك استهدف المجاهدون مبنىً آخر تموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، وقد أصابوه بشكل مباشر. 

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على جنوبي لبنان، إذ شنّ غارات على أطراف بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة مروحين، وأطراف بلدة يارين، وبلدة يارون، وبلدة كفركلا، وبلدة حولا، والغندورية، والقنطرة. 

وبالقصف المدفعي استهدف الاحتلال أطراف بلدة كفرحمام، وأطراف بلدة العديسة، وأطراف بلدة الوزاني، وأطراف بلدة راشيا الفخار، وسهل الخيام، وفق ما أكد مراسل الميادين.  

وفي وقت سابق، زفّت أفواج المقاومة اللبنانية - "أمل"، الشهيد المجاهد محمد علي موسى قميحة "لواء"، من بلدة ‎كفرصير الجنوبية، وذلك في أثناء قيامه بـ"واجبه الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب"
رقم : 1123942
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