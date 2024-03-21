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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 09:31

في اليوم الرابع من حصاره.. "جيش" الاحتلال يفجّر المبنى التخصصي في "الشفاء"

في اليوم الرابع من حصاره.. "جيش" الاحتلال يفجّر المبنى التخصصي في "الشفاء"
وأفاد مصدر باستهداف قوات الاحتلال منزلاً في محيط المجمع، وذلك بالتزامن مع قيام المروحيات الإسرائيلية بإطلاق النار على المنطقة.

وغربي مدينة غزة أيضاً، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ، بينما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف عدداً من المنازل في شارع الرشيد ومحيطه بحي الميناء.

أما وسط قطاع غزة، فاستهدفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال مخيم النصيرات 4 مرات، حتى ساعات الصباح الأولى.

وارتقى 9 شهداء، فيما علق عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض، في إثر قصف الاحتلال منزلاً في المخيم الجديد، غربي النصيرات.

وجنوبي القطاع أيضاً، وتحديداً في رفح، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل شرقي المدينة، تزامناً مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

والأربعاء، فصل "الجيش" الإسرائيلي أجهزة التنفّس الاصطناعي عن بعض المرضى في مستشفى الشفاء، حيث يطلق النار تجاه كلّ ما يتحرك في ساحات المجمع، أو حتى من يطلّ برأسه من النوافذ.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 31923 شهيداً، معظمهم أطفال ونساء، بينما أُصيب أكثر من 74096، وفقاً لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

كذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، ارتقاء أكثر من 100 شهيد في 8 مجازر إسرائيلية، ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، خلال أسبوع واحد.
رقم : 1123950
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