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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 09:58

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
ففي طولكرم، تتواصل الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس عقب اقتحام دام لأكثر من سبع ساعات، تخللها تفجير عبوات ناسفة في عدة محاور.

واستشهد المقاومان المشتبكان إياد نضال كنوح ونضال أبو عبيد بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لهدف في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وتواصل قوى المقاومة تصديها لاقتحام واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم نور شمس للاجئين.

واستهدف مقاومون آليات الاحتلال عند دوار اليونس في المدينة بعبوات شديدة الانفجار، كما فجر مقاومون عدداً من العبوات الناسفة داخل مخيم نور شمس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة في المخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة نابلس الجديدة واعتقلت الأسير المحرر عاصم الشامي بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته، واعتقلت الشاب كامل أبو زنط وصادرت مبلغا ماليا بعد اقتحام منزله.

واستهدف مقاومون النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس بصليات من الرصاص وانسحبوا من المكان، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع خلال اقتحامها لبلدة جلبون.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من الأحياء فيها.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية بأن عددا كبيرا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وسيرت آلياتها في عدد من أحياء المدينة.

واقتحمت منطقة شارع الواد، كما داهم جيش الاحتلال منزلا في حي النقار بالمدينة وعاث فيه خرابا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عزمي نوفل بعد اقتحام منزله في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وفي سياق متصل، نقلت إصابة خطيرة جدا في منطقة الرأس إلى غرفة العمليات في مستشفى رام الله "مجمع فلسطين الطبي"، حيث أصيب الشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

واعتدى جنود الاحتلال بشكل همجي على شاب عند شارع القدس في مدينة البيرة، وقامت باعتقاله.

وفي بيت لحم، ألقى الشبان المقاوم زجاجات حارقة تجاه الشارع الاستيطاني قرب قرية حوسان غرب بيت لحم، والاحتلال يطلق النار بكثافة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت الفتيين سامي محمد حمامرة (16 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما)، أثناء مرورهما بمنطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية.

وفي الخليل، ألقى مقاومون قنابل محلية الصنع "أكواع" تجاه مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بيت أمر شمال الخليل.

كما استهدف الشبان المقاوم البرج العسكري عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل، واعتقلت الشابين ظافر الجندي وبهاء جوابرة بعد دهم وتفتيش منزليهما في المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أبي أبو ماريا من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، علما أنه أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة،

كما اعتقل الاحتلال الشاب عمار سعيد عوض من منزله في بلدة بيت أمر، واعتقل والشاب إبراهيم بسام البدارين من بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشيخ في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.
رقم : 1123955
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