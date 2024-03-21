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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 12:03

9 شهداء حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال الساعات ااـ 24 الأخيرة

9 شهداء حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال الساعات ااـ 24 الأخيرة
كما أفادت مصادر في الضفة الغربية، بارتقاء 4 شهداء في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، عقب استهدافهم بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال التي نفذت اقتحاماً جديداً للمخيم، فجر اليوم الخميس، استمر حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين، في طولكرم، ونفذت تحقيقات ميدانية".

مشيرةً إلى الدمار الكبير الذي "أحدثته قوات الاحتلال في المخيم خلال اقتحامه اليوم".

كما نقلت المصادر نبأ استشهاد الشاب محمد القطري، من مخيم الأمعري، متأثراً بإصابته بنيران قوات الاحتلال خلال انسحابها من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمد نشأت صالحية، البالغ من العمر ١٩ عاماً، برصاص الاحتلال في مدينة البيرة، صباح اليوم.

وأعلن، نائب مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في طولكرم، أحمد زهران، أن طواقف الإسعاف تعاملت "مع شهيدين بداية اقتحام الجيش فجر اليوم، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل".

وعقب انسحاب الاحتلال من المخيم، يقول زهران، "نقلنا شهيدين نتيجة إصابتهم برصاص الاحتلال، ما يرفع الحصيلة إلى 4 شهداء".

وأشار أحمد زهران إلى أن الاحتلال "أعاق وصول طاقم الهلال الأحمر إلى الشهداء لأكثر من ساعة".

كما وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم، وفي سياق تصديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اشتباكها "مع قوات الاحتلال وآلياتهم المقتحمة لمخيم نور شمس بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

وشهدت مناطق في الضفة والقدس المحتلّة، مساء أمس وفجر اليوم، اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنّت حملة اقتحامات واعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم. 

وفي نابلس، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس أن مقاتليها استهدفوا النقطة العسكرية المقامة على "جبل جرزيم" بالأسلحة الرشاشة وتمكنوا من الانسحاب بسلام بعد ذلك، واقتحمت قوات الاحتلال المدينة لتعتقل عدداً من الشباب. 

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضاً الجبل الطويل في بلدة البيرة، ومدينة قلقيلية، كما نفّذت سلسلة اقتحامات في مناطق عديدة في الخليل جنوبي الضفة: دورا، السموع، يطا، وبيت أمّر حيث داهم منازل الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أيضاً قرية أرطاس في بيت لحم جنوبي الضفة. 

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب، واقتحم الاحتلال مخيم قلنديا ومنطقة رأس خميس. 

كما زفت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس، الشهداء أحمد هاني بركات ومحمود رحال ومحمد الفايد، الذين استشهدوا بغارة إسرائيلية في جنين.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، أنّ قوات الاحتلال اغتالت مقاتلين فلسطينيين في جنين، بعد استهدافهم من الجو "أثناء توجههم لتنفيذ هجوم".

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في مدن ومخيمات الضفة الغربي في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 9  شهداء.  3 منهم في جنين، 4 في طولكرم 

وشهيد في مخيم الأمعري برام الله، وآخر في الخليل. 
رقم : 1123976
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