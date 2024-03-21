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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 12:36

مجزرة جديدة في النصيرات وسط قطاع غزة.. وحصيلة العدوان تقارب الـ 32 ألفاً

مجزرة جديدة في النصيرات وسط قطاع غزة.. وحصيلة العدوان تقارب الـ 32 ألفاً
وأشارت الوزارة في تقريرها، أنّ العديد "من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ما "يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 31988 شهيد و74188 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي".

كما قام "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بتفجير المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وبحسب مراسل الميادين في القطاع، يعتبر هذا المبنى "عصب القطاع الصحي في مدينة غزة وشمالها".

وأضاف مصدر أنّ "كل أجهزة القلب والتصوير بالأشعة والرنين المغنطيسي في غزة دمرها جيش الاحتلال بقصفه المبنى التخصصي اليوم"، إضافةً لاحتواء المبنى "أكبر مخزن للأدوية في قطاع غزة".

وأكد المصدر وجود "عائلات محاصرة وجائعة في مجمع الشفاء الطبي منذ دخله جيش الاحتلال قبل أيام".

9 شهداء في مجزرة جديدة بمخيم النصيرات
وفي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال مجزرة باستهداف مربع سكني فوق ساكنيه ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء، جلهم من الأطفال.

وفي مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في غارة جوية.

وأفاد مصدر مطلع بتسجيل عدد من الشهداء والجرحى، بنيران الاحتلال قرب دوار الكويتي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منازل في شارع الرشيد وحي الميناء غربي غزة، ومنزلاً في محيط فندق الأمل، واشتعلت النيران في بعض المنازل بمنطقة حبوش غربي مدينة غزة بفعل كثافة القصف المدفعي.

أما في جنوب القطاع، فأفاد مصدرميداني باستمرار القصف المدفعي المتواصل شرق مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

إضافة لإطلاق الاحتلال النار شرقي بلدة الفخاري، والقصف المدفعي على بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسُجِّل أيضاً ارتقاء 3 شهداء، وعدد من الإصابات، جراء استهداف الاحتلال لسيارة وسط بني سهيلا شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.
رقم : 1123979
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