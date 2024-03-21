الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 آذار 2024 ساعة 14:02

بوتين: الانتخابات أظهرت ثقة روسيا بنفسها وبنقاط قوتها

بوتين: الانتخابات أظهرت ثقة روسيا بنفسها وبنقاط قوتها
وفي خطاب أدلى به إلى المواطنين بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات، وجّه بوتين الشكر إلى الروس الذين شاركوا في التصويت، مؤكداً أنّ روسيا أظهرت أنّها "عائلة واحدة كبيرة، وأنّنا نسير معاً على المسار التاريخي المختار".

كذلك، أضاف بوتين أنّ أعضاء اللجان الانتخابية في الأقاليم الروسية الجديدة "أظهروا الشجاعة والإقدام" خلال الانتخابات الرئاسية.

والأحد الماضي، شدّد الرئيس الروسي على وجوب أن تكون بلاده "أكثر قوةً وفعاليةً"، مؤكّداً أنّها "لن تخضع للترهيب" وأنّ كل خطط التنمية في البلاد "سيتم تنفيذها".

وفي تصريحٍ نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال بوتين إنّ فوزه في الانتخابات "يُظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي".

وإذ أعرب عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وصوّتوا في الانتخابات الرئاسية، فإنّه أكد ثقته "في إنجاز كل الخطط وتحقيق جميع الأهداف".

وأمام سير العملية الانتخابية بنجاح، أكد يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، فشل خصوم موسكو في تعطيل إجراء الانتخابات بين المواطنين الروس في الخارج.

وفي السياق نفسه، أكّد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أنّ التقييم الأميركي للانتخابات الرئاسية الروسية "لن يؤثّر في شرعيتها".
رقم : 1123985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
21 آذار 2024
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
21 آذار 2024
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
21 آذار 2024
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
21 آذار 2024
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
20 آذار 2024
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
20 آذار 2024
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
20 آذار 2024
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
20 آذار 2024
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
20 آذار 2024
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
19 آذار 2024
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
19 آذار 2024
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
19 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله