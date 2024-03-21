بوتين: الانتخابات أظهرت ثقة روسيا بنفسها وبنقاط قوتها

وفي خطاب أدلى به إلى المواطنين بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات، وجّه بوتين الشكر إلى الروس الذين شاركوا في التصويت، مؤكداً أنّ روسيا أظهرت أنّها "عائلة واحدة كبيرة، وأنّنا نسير معاً على المسار التاريخي المختار".



كذلك، أضاف بوتين أنّ أعضاء اللجان الانتخابية في الأقاليم الروسية الجديدة "أظهروا الشجاعة والإقدام" خلال الانتخابات الرئاسية.



والأحد الماضي، شدّد الرئيس الروسي على وجوب أن تكون بلاده "أكثر قوةً وفعاليةً"، مؤكّداً أنّها "لن تخضع للترهيب" وأنّ كل خطط التنمية في البلاد "سيتم تنفيذها".



وفي تصريحٍ نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال بوتين إنّ فوزه في الانتخابات "يُظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي".



وإذ أعرب عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وصوّتوا في الانتخابات الرئاسية، فإنّه أكد ثقته "في إنجاز كل الخطط وتحقيق جميع الأهداف".



وأمام سير العملية الانتخابية بنجاح، أكد يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، فشل خصوم موسكو في تعطيل إجراء الانتخابات بين المواطنين الروس في الخارج.



وفي السياق نفسه، أكّد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أنّ التقييم الأميركي للانتخابات الرئاسية الروسية "لن يؤثّر في شرعيتها".