الشيخ قاووق: إسرائيل في محنة كبرى ولا يمكن أن يمر أيّ اعتداء على أهلنا وبلدنا دون حساب

ولفت قاووق، الى أنّ "العدو الإسرائيلي يُهدّد لبنان وهو مرتعد لأنه يخشى قوة ومفاجآت المقاومة"، مؤكداً أنّ "كل اعتداء سيقابل بالرد، ولا يمكن أن يمر أيّ اعتداء على أهلنا وبلدنا دون حساب وعقاب"، مشيراً الى أنّ "التصعيد يتبعه تصعيد والتوسعة تتبعها توسعة".



وعن ملف المفاوضات، شدد على أن "عين المقاومة على ميادين المواجهات لا ساحات المفاوضات".



وتطرق قاووق في كلمته إلى جبهات المساندة في اليمن والعراق، معتبراً أنها "سلبت أمن العدو من كريات شمونة إلى البحر الأحمر وما بعد بعد البحر الأحمر"، كاشفاً أنّ "المقاومة في لبنان نجحت في أعقاب عملية طوفان الأقصى في تعزيز قدراتها العسكرية كماً ونوعاً وهي اليوم أقوى ممّا كانت عليه".