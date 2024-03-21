الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 آذار 2024 ساعة 16:16

كتلة الوفاء للمقاومة: تابعنا تحركات المهتمين بملء الشغور الرئاسي وسنبلغ موقفنا الرسمي بالوقت القريب والمناسب

كتلة الوفاء للمقاومة: تابعنا تحركات المهتمين بملء الشغور الرئاسي وسنبلغ موقفنا الرسمي بالوقت القريب والمناسب
ورأت أن "المريب أن كل هذا الإرهاب الصهيوني لا يزال يحظى لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها بالرعاية والدعم والفرص الممددة، مدفوعا بوهم تحقيق أهداف الكيان العنصري في قضم القطاع وترحيل أهله وإحكام سيطرته وتسلطه على حاضر ومستقبل فلسطين وشعبها".

ولفتت الكتلة إلى أنّه "على جبهة لبنان تواصل المقاومة تصديها البطولي والممنهج للعدوان الصهيوني وتفرض عليه إرباكا شديدا لا يمكنه من حسم الخيارات وفق ما يريد، بل يلزمه بدفع ثمن إصراره على مواصلة عدوانه على غزة. إن هذا الوضع المربك للعدو سيكشف أيضا الوهن الحقيقي الذي يعانيه على المستويات السياسية والإقتصادية والمجتمعية كما على الصعد الأمنية والعسكرية والإدارية".

واعتبرت على "صعيد الحراك لملء الشغور الرئاسي في البلاد، أن الخطى لا تزال بطيئة ولا يزال المرشحون والقوى السياسية والنيابية المعنية يتلمسون الآليات والمخارج لإنجاز الإستحقاق الرئاسي وفق ما يتناسب مع وثيقة الوفاق الوطني والمحددات الدستورية المعتمدة".

وجددت الكتلة إدانتها "للكيان الصهيوني ولجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها في غزة فلسطين"، مؤكدة على "وجوب إجبار هذا الكيان على وقف عدوانه، وسوقه إلى قوس العدالة لمحاكمته وردعه، حماية للبشرية في منطقتنا والعالم وحفظا لسمعة القانون الدولي وصونا للأمن والإستقرار الإقليميين".

وافترضت أن "يتم التوصل إلى وقف دائم وشامل للعدوان وإلى رفع المعاناة عن أهل غزة الشرفاء بما يتناسب مع إرادة الصمود لديهم، واحتضانهم لخيار التحرر ورفضهم الإحتلال الصهيوني لوطنهم ولمصادرته حقهم في تقرير مصيرهم".

وأبدت الكتلة "تقديرها وإعتزازها بموقف الإسناد والتضامن العملي الميداني والبطولي الذي يلتزمه حزب الله ويبذل دونه التضحيات الجسام ويتشارك مع المقاومين اللبنانيين وقوى محور المقاومة في المنطقة شرف الضغط على المعتدين الصهاينة والحؤول دون تمكينهم من تحقيق أوهامهم ومشروعهم الإلغائي الخطير الذي يتهدد الأمن والإستقرار الإقليميين".

وجددت "عزمها الدائم على مراعاة الوفاق الوطني وعلى تطبيق الدستور لا سيما لجهة بذل الجهود لإختيار رئيس سيادي للبلاد قادر على الإضطلاع بمسؤولية مواجهة التحديات وحماية مصالح الوطن وأبنائه وإلتزام المواقف الوطنية المتبناة من اللبنانيين الثابتين على التمسك بها مهما ساءت الظروف وقست الضغوط".

وأشارت الى أن "الكتلة إذ تابعت تحركات المهتمين بملء الشغور الرئاسي، فإنها من موقع مشاركتها المسؤولة في مقاربة تلك التحركات، ستبلغ في الوقت القريب والمناسب موقفها الرسمي بغية إنجاز هذا الإستحقاق حفظا للمصالح الوطنية".

وحيّت الكتلة "كل أصحاب المهام والأدوار الرسالية التي تحقق مصالح الناس والوطن وتسهم في بناء شخصية المواطنين ومؤسساتهم المسؤولة السياسية والإدارية والخدماتية والرعائية"، وتخص "في شهر آذار ومناسباته الكريمة المعلمين والأمهات بأطيب معاني التقدير والإحترام لجهودهم المباركة في تربية الأجيال المؤهلة لتطوير البلاد وحفظ موقعها المتقدم والحضاري".

ولفتت الى أن "الكتلة تنحني أمام الشهداء والجرحى منهم، وتحيي دورهم الوطني ودور الأهالي كافة في الصمود والتضحية وبذل الدماء والأبناء قرابين شهادة لعز الوطن وإنتصاره. كما تحيي كل أصحاب المواقف الوطنية والإنسانية المعبرة بصدق وإخلاص عن الأصالة الأخلاقية التي تنبني عليها الأمم والأوطان والحضارات، وتنوه في هذا المجال بالراهبة المحترمة مايا زيادة وتعتبر أن أداءها أسمى وأنبل من أن تنال منه إجراءات فظة وغير مدروسة لا تعبر عن حرص وفاقي أوحس وطني مسؤول".
رقم : 1124009
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
21 آذار 2024
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
21 آذار 2024
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
21 آذار 2024
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
21 آذار 2024
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
20 آذار 2024
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
20 آذار 2024
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
20 آذار 2024
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
20 آذار 2024
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
20 آذار 2024
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
هل يستطيع العراق أخيراً طرد الضيف غير المدعو؟
19 آذار 2024
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
أمريكا تريد تكرار خطأ ‘‘أفغانستان والعراق وأوكرانيا‘‘ الاستراتيجي في اليمن أيضاً
19 آذار 2024
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
إرادة الشعب المغربي تتحدّى السلطات..إلى إلغاء التطبيع
19 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله