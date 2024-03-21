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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 16:27

ولايتي: الأعداء لم يتمكنوا من التغلب على الإرادة الصلبة للشعب الإيراني الشجاع

ولايتي: الأعداء لم يتمكنوا من التغلب على الإرادة الصلبة للشعب الإيراني الشجاع
جاء ذلك في رسالة هنأ فيها ولايتي، الشعب الايراني الابي بحلول عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد تزامنا مع شهر رمضان المبارك، متمنيا عاما زاخرا بالفخر لهذا الشعب.

واضاف: لقد اتخذ نوروز هذا العام مرة أخرى لون ورائحة رمضان، وامتزج ربيع الطبيعة وربيع رمضان بعطر القرآن. هذه الأيام المشرقة هي فرصة عظيمة لايجاد التحول في أنفسنا تزامنا مع تحول الطبيعة والاستفادة من النعم الإلهية الخاصة وإحداث التحول القيمي في أنفسنا.

وقدم ولايتي التهنئة لجميع الايرانيين في أنحاء العالم وخاصة أسرة الجامعة الإسلامية الحرة (آزاد) بقدوم عيد النوروز، واعرب عن امله ان يكون العام الجديد مليئا بالنجاح والازدهار للجميع، وإن تصبح هذه الجامعة التي تعد من تراث الامام الخميني (رض) المثمرة للغاية، في احسن حال تماشيا مع توصيات قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي)، وفقا لشعار العام وهو "قفزة الانتاج بمشاركة الشعب" في مجال التقدم العلمي والبحثي والثقافي والمعرفي وقضايا الرفاهية وحياة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الأقسام المختلفة.

وقال: ان الشعب الايراني الابي كان وسيظل داعما للدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات، وفي عام 1402 هـ.ش، حاول أعداء إيران الإسلامية تيئيس وعزل ومهاجمة الشعب الايراني العظيم باستخدام كل قدراتهم وامكانياتهم، ولكن مع كل هذه المؤامرات العدائية، لم يتمكنوا من التغلب على الإرادة الصلبة لهذا الشعب الشجاع، وتم إحباط جميع مخططاتهم، ومرة أخرى، وجّه هذا الشعب الفخور واليقظ، صفعة قوية للاعداء باستخدام المبادئ التوجيهية الفذة لقائد الثورة الاسلامية والتمسك بالوحدة والتضامن.
رقم : 1124012
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