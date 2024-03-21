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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 16:31

باکستان: إسلام آباد تلتزم بتنفیذ مشروع الغاز مع إيران

باکستان: إسلام آباد تلتزم بتنفیذ مشروع الغاز مع إيران
وقالت ممتاز زهرا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد بشأن التصريحات التدخلية لمساعد وزير الخارجية الأميركي دونالد لوي ضد التعاون بين طهران وإسلام آباد في مجال الطاقة وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء "إرنا": باكستان ملتزمة بتنفيذ مشروع الغاز المشترك بناءا علی الاتفاقية الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت أن القرار الأخير لحكومة باكستان لدفع مشروع الغاز مع إيران وبنائه داخل الأراضي الباكستانية هو قرار مستقل وحر، وسيتم تنفيذ هذه العملية في الأراضي الباكستانية قريبًا.

وتابعت: إن قرار إسلام آباد ببناء خط أنابيب للغاز سيكون على أراضيها، وبالتالي فإن باكستان ليست بحاجة إلى التشاور مع الآخرين أو الحصول على إعفاء من العقوبات.

وخاطبت أمريكا قائلة: اتصالاتنا معهم ستستمر، لكن على واشنطن أن تفهم أهمية مشروع الغاز الإيراني لإسلام آباد كمصدر لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة.

یذکر أنه أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي دونالد لو، أمس، معارضة واشنطن لمد خط أنابيب الغاز الإيراني إلى باكستان، في أستمرار محاولات هذا البلد وراء ایقاف مشروع الغاز الإيراني الباكستاني وزعم أن واشنطن تجري اتصالات مع إسلام آباد بشأن هذا المشروع.
رقم : 1124013
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