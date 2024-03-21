القنصل العام الإيراني في جدة يلتقي رئيس الغرفة التجارية بهذه المدینة

وأكد حسن زرنكار خلال هذا اللقاء علی ضرورة إقامة علاقات تجارية واقتصادية بين الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والمملكة العربية السعودية، وأهمية تطوير التعاون بین القطاع الخاص للبلدین والتواصل بين الغرف التجارية والإمكانات الوفيرة والمتنوعة التي تتمتع بها المحافظات الإيرانية لإقامة كافة أنواع التبادلات وقدرات إيران الاستثنائية في مجالات الطب والعلاج والسياحة ومواد البناء والخدمات الهندسية الفنية وغيرها.



من جانبه رحب رئيس الغرفة التجارية بجدة خلال اللقاء، بتطور التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وأكد على أهمية وأولوية التبادلات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية بين البلدين.



وأشار إلى أهمية ميناء جدة ومکانة هذه المدينة باعتبارها بوابة مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة وشدد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية بین الجانبین واستخدام القدرات المختلفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.