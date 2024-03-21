نائب مندوبة أميركا بمجلس الأمن: قريبون من التصويت على مشروع القرار الذي قدمناه بشأن غزة

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الاسرى" في قطاع غزة.



وأوضح بلينكن لقناة "الحدث" خلال زيارة إلى السعودية لبحث جهود التهدئة في غزة، "أننا قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الاسرى، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول". وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي"، وذلك وسط كارثة إنسانية في غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية وحصار القطاع.